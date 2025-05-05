Milliyetçi Avukatlardan Talat Paşa’ya vefa ziyareti

İstanbul Barosu’na bağlı Milliyetçi Avukat Hareketi, 1908 Jön Türk Devrimi’nin öncüsü, Osmanlı’nın son sadrazamlarından ve İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kurucularından Talat Paşa’nın kabrini ziyaret etti.

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Grup üyeleri, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünden yürüyerek Abide-i Hürriyet Anıtı’na ulaştı. Talat Paşa’nın mezarına çelenk bırakan avukatlar, burada kısa bir açıklama yaptı.

Milliyetçi Avukat Hareketi Yürütme Kurulu Üyesi Müge Özarmağan, “Talat Paşa, milletimizin kaderinin çizildiği en zorlu dönemlerde cesareti, feraseti ve kararlılığıyla tarih sahnesine çıktı. Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesine yön verdi” dedi.

Açıklamada, Talat Paşa'nın Türk devrimi tarihinde önemli bir yere sahip olduğu vurgulandı. Özarmağan, “Talat Paşa'nın alnındaki ter bu vatanın döktüğü terken, nabzındaki kan ise nesillere yeter. Onun ismini gururla taşımak ve yaşatmak, kendini Türk hisseden her vatandaşın hakkıdır. Aksi düşünceler, Türk tarihinden ve Türklük bilincinden rahatsız olmanın açık göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Avukatlar, Talat Paşa’nın bıraktığı mirasa sahip çıkacaklarını belirterek, “Onun aziz ruhuna ve milli hafızadaki yerine şükran duyan hukukçular olarak, ideallerini yaşatmaya ve milletimizin bekası için çalışmaya devam edeceğiz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun” dedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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