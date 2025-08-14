MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı: Asil–yedek isim listesi sorgulama ekranı

Milli Savunma Bakanlığı’nın 3 bin 97 işçi alımı için yapılan kura çekiminin sonuçları personeltemin.msb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ile görüntülenebiliyor.

MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı: Asil–yedek isim listesi sorgulama ekranı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere alınacak 3 bin 97 işçi için kura çekimi, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10.00’da noter huzurunda gerçekleştirildi.

Şoför, aşçı, elektrikçi, marangoz, inşaat ustası, frezeci, iş makinesi tamircisi ve oto elektrikçisi gibi birçok meslek grubunu kapsayan alımlarda kura çekimi, MSB Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığı binasında yapıldı.

Kura sonuçları, adaylar tarafından personeltemin.msb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabiliyor. Yayımlanan asil ve yedek listeler tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca bildirim yapılmayacak.

Milli Savunma Bakanlığı, kura sonrası süreçle ilgili detayların da aynı internet adresinden takip edilebileceğini duyurdu.

