Muğla’da kan donduran olay: Önce arkadaşını vurdu, ardından intihar etti

Fethiye’de sabah saatlerinde bir evde meydana gelen olayda, 35 yaşındaki İsmail Can Önem’in önce kadın arkadaşını vurduğu, ardından aynı silahla intihar ettiği öğrenildi.

Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Foça Mahallesi’nde sabah saatlerinde yaşanan olayda, bir kişi kadın arkadaşını silahla vurduktan sonra intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bir evden silah sesleri gelmesi üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, evde 27 yaşındaki Vahide Bulut ve 35 yaşındaki İsmail Can Önem’i silahla vurulmuş halde yaralı olarak buldu. İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince yapılan iki kişi, ambulansla Fethiye’deki hastanelere kaldırıldı.

İSMAİL CAN ÖDEM KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan İsmail Can Önem, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili yapılan ilk incelemelerde, Önem’in önce Vahide Bulut’u tabancayla vurduğu, ardından da aynı silahla kendini vurduğu tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

fethiye muğla
