Muğla'nın Bodrum ilçesinde deprem oldu

AFAD duyurdu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,9 olarak belirlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deprem oldu

AFAD sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara duyurdu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,9 olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 36, 2 kilometre olarak hesaplandı.

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