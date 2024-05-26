Muğla'nın Bodrum ilçesinde deprem oldu
AFAD duyurdu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,9 olarak belirlendi.
AFAD sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara duyurdu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,9 olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 36, 2 kilometre olarak hesaplandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 26, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [26.86 km] Bodrum (Muğla)
Tarih:2024-05-26
Saat:18:15:13 TSİ
Enlem:36.79222 N
Boylam:27.08361 E
Derinlik:36.2 km
Detay:https://t.co/PNByOP2oKZ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi