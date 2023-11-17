Musluk Suyu Mu? Paket Su Mu? Diyarbakır'da Musluk Suyu Ön Plana Çıkıyor
Musluk suyu mu paket su mu? Diyarbakır'da bu sorunun cevabına yetkililer musluk suyu diye yanıt veriyor. Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Fırat Tutşi, kentin içme suyunun güvenilir olduğunu söyledi. Hangi aşamalardan geçtiğini Ulusal Kanal'a anlattı.
Diyarbakır'a içme suyu 2 kaynaktan sağlanıyor. Dicle Barajı bir diğeri ise Gözeli kaynağı.
Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi arıtma tesisi Ulusal Kanal'a kapılarını açtı. DİSKİ Müdürü Fırat Tutşi, kentin içme suyunun hangi işlemlerden geçtiğini anlattı.
Diyarbakırlılara kaliteli su sağlanıyor. DİSKİ Müdürü Fırat Tutşi, musluktan akan suyun özelliklerine ve kontrol sistemlerine dikkat çekti.
Arıtma kullanımı sudaki mineralleri yok edeceği için önerilmiyor.
DİSKİ Müdürü Fırat Tutşi, önemli bir çağrı yaptı, "paranız boşa gitmesin" dedi.