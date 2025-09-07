O bölgede heyelan riski! Tünel yolu trafiğe kapatıldı

Artvin’in Arhavi ilçesinde sağanak yağışların ardından heyelan riski oluştu. Risk nedeniyle Aşağı Hacılar Mahallesi’nde bulunan tünel yolu güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

Arhavi Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bölgede meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önlem alındığı belirtilerek vatandaşların alternatif güzergâhları tercih etmeleri gerektiği duyuruldu.

Yetkililer, tünelde ve çevresinde incelemelerin sürdüğünü ifade etti. Yol güvenliği sağlanana kadar tünelin trafiğe kapalı kalacağı kaydedildi. Ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.