O ilçede denize girme yasağı: 2 gün sürecek
Beykoz Kaymakamlığı, Karadeniz kıyısındaki sahil, plaj ve koylarda yarın ve 13 Ağustos’ta denize girmenin yasaklandığını duyurdu.
Yayınlanma:
Beykoz Kaymakamlığı, ilçenin Karadeniz’e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarında 2 gün süreyle denize girmeyi yasakladı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, dalga boyu yüksekliği nedeniyle 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince yarın ve 13 Ağustos Çarşamba günü yasak uygulanacağı belirtildi.
Açıklamada, “İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği sebebiyle 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince yarın ve 13 Ağustos Çarşamba günü denize girmek yasaklanmıştır.” ifadelerine yer verildi.