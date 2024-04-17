Okulun çatısı alevler içinde kaldı!

Gündüz saatlerinde Karamehmet yolu üzerinde bulunan Velimeşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çatısı dumanlar içinde kaldı.

Yangının fark edilmesi üzerine okulda bulunan öğrenci, öğretmen ve idari personel okuldan çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Çorlu’dan gelen itfaiye araçları ile Ergene Belediyesi’ne ait su tankerleriyle yangına müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahale sonrası söndürüldü. Yangın nedeniyle okulun çatısı kullanılamaz hale geldi.

SEBEP TADİLAT OLABİLİR



Yangın öncesinde çatıda tadilat yapıldığı, tadilattan bir süre sonra yangın çıktığı ifade edildi. Jandarma tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan da okula gelip, görevlilerden yangınla ilgili detaylı bilgi aldı.