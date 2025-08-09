Organize suç örgütü lideri Hasan Basri Çillioğlu yakalandı!

2017 yılından bu yana "organize suç örgütü kurmak, yönetmek ve tasarlayarak adam öldürmek" suçlarından hakkında 18 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Hasan Basri Çillioğlu, İstanbul Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir aranan 79 yaşındaki Çillioğlu’nun Büyükçekmece’de bir adreste saklandığını tespit etti. Polis, gerçekleştirdiği baskın sonucu zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Çillioğlu’nun, Bayrampaşa Cezaevi’nde Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Kenan Ali Gürsel ile beraber 7 adamının öldürülmesi olayına adı karışan ve aynı zamanda Hakan Çillioğlu’nun babası olduğu belirtildi.

