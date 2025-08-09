Organize suç örgütü lideri Hasan Basri Çillioğlu yakalandı!

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir aranan 79 yaşındaki Çillioğlu’nun Büyükçekmece’de bir adreste saklandığını tespit etti. Polis, gerçekleştirdiği baskın sonucu zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Çillioğlu’nun, Bayrampaşa Cezaevi’nde Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Kenan Ali Gürsel ile beraber 7 adamının öldürülmesi olayına adı karışan ve aynı zamanda Hakan Çillioğlu’nun babası olduğu belirtildi.