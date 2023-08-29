Orman yangını can aldı! Yangına müdahale eden Yasin Tükenmez hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde orman yangınına müdahale eden Yasin Tükenmez dumandan etkilendi. Ağır yaralanan orman muhafaza memuru Tükenmez, tedavi gördüğü hastanedeki 40 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Orman yangını can aldı! Yangına müdahale eden Yasin Tükenmez hayatını kaybetti
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Olay, 21 Temmuz 2023 günü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsal Durmuşlar Mahallesi ile Hamidiye Mahallesi arasındaki ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, arazöz, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınırken, müdahale sırasında dumandan etkilenen orman muhafaza memuru Yasin Tükenmez ağır yaralandı. Yaklaşık 40 gündür hastanede tedavisi devam eden orman muhafaza memuru Yasin Tükenmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Orman yangını can aldı! Yangına müdahale eden Yasin Tükenmez hayatını kaybetti - Resim : 1

BAKAN YUMAKLI'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Acı haberle ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Acımız büyük. 21 Temmuz 2023 tarihinde Gaziantep Nurdağı’ndaki yangında dumandan etkilenen ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan orman muhafaza memuru Yasin Tükenmez’e Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Şehidimizin ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Orman yangını can aldı! Yangına müdahale eden Yasin Tükenmez hayatını kaybetti - Resim : 2

VALİ ÇEBER: "MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Gaziantep Valisi Kemel Çeber, "21 Temmuz 2023 tarihinde Nurdağı’ndaki yangına müdahale esnasında hastaneye kaldırılan ve kurtarılamayarak şehit olan Orman Muhafaza Memuru Yasin Tükenmez’e Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" açıklamasında bulundu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Gaziantep # orman yangını # ​Gaziantep
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