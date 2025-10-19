Osmaniye'de deprem! AFAD verilerine göre 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtild

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Osmaniye'de deprem! AFAD verilerine göre 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi
Yayınlanma:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde saat 14.39’da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Depremin merkez üssü 37.7344 kuzey enlemi ve 36.09 doğu boylamı olarak kaydedildi. AFAD, vatandaşları artçı sarsıntılara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Ocak 2026 memur maaşları için yeni tablo: 3 aylık enflasyon farkı belli oldu, ne kadar zam yapılacak, en düşük memur maaşı ne kadar?Ocak 2026 memur maaşları için yeni tablo: 3 aylık enflasyon farkı belli oldu, ne kadar zam yapılacak, en düşük memur maaşı ne kadar?Ekonomi
Gazze’de ateşkes ihlali: İsrail saldırılarında 8 Filistinli yaşamını yitirdiGazze’de ateşkes ihlali: İsrail saldırılarında 8 Filistinli yaşamını yitirdiDünya
Iğdır’da bin kişilik ekip oluşturuldu: 9 gündür bulunamayan İslam Temeş her yerde aranıyorIğdır’da bin kişilik ekip oluşturuldu: 9 gündür bulunamayan İslam Temeş her yerde aranıyorYurt
deprem
Günün Manşetleri
İsrail saldırılarında 8 Filistinli yaşamını yitirdi
Şimdi depremi konuşmanın tam sırası!
Sosyal hizmet kurumları için yeni adım
Gazze’nin Refah bölgesine hava saldırısı
İran, Hizbullah ve Husiler’i hedef aldı
İstanbul dahil birçok ile kuvvetli yağış geliyor
'Kıbrıs'ın geleceği Ersin Tatar'la mümkündür'
Sokak röportajları için yeni adım mı geliyor?
Cenazeler organları alınmış halde teslim edildi
Gümrüklerde 809 milyon TL değerinde esrar yakalandı!
Çok Okunanlar
İstanbul dahil birçok ile kuvvetli yağış geliyor İstanbul dahil birçok ile kuvvetli yağış geliyor
Stanley Çelik Termos ve onlarca indirimli ürün raflarda Stanley Çelik Termos ve onlarca indirimli ürün raflarda
En yüksek mevduat faizini veren bankalar belli oldu En yüksek mevduat faizini veren bankalar belli oldu
EGM maaş promosyonu 2025 EGM maaş promosyonu 2025
Pozitif test çıkan ünlüler için detaylar ortaya çıktı Pozitif test çıkan ünlüler için detaylar ortaya çıktı