Osmaniye'de deprem! AFAD verilerine göre 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde saat 14.39’da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Depremin merkez üssü 37.7344 kuzey enlemi ve 36.09 doğu boylamı olarak kaydedildi. AFAD, vatandaşları artçı sarsıntılara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.