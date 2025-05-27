Özel hastanede büyük skandal: Cenazeler karıştı!

Adana’nın Çukurova ilçesindeki özel bir hastanede skandal niteliğinde bir olay yaşandı. Hastanede hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi karıştırıldı. Neyse ki fark, defin işlemi gerçekleşmeden önce ortaya çıktı.

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Özel hastanede büyük skandal: Cenazeler karıştı!
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76 yaşındaki Hülya Dudu Kahveci, 8 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ancak ailesine teslim edilmek istenen cenazenin Kahveci'ye ait olmadığı anlaşıldı. Durumu fark eden kızı Arzu Yazıcıoğlu, annesinin naaşının kayıp olduğunu yetkililere bildirdi.

Ailenin araştırmaları sonucunda Hülya Dudu Kahveci'nin cenazesinin, başka bir vefat eden hastanın naaşıyla karıştırılarak Feke ilçesine gönderildiği belirlendi. Cenaze, daha sonra Adana’ya geri getirilerek Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ailenin damadı Haluk Yazıcıoğlu, yaşanan duruma tepki göstererek özel hastane yönetimini eleştirdi. Aile, hastane hakkında resmi şikayette bulundu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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