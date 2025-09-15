Portakal koparma tartışması silahlı kavgaya döndü: Kavgayı balkondan izleyen kadın yaralandı

Antalya’nın Kepez ilçesinde portakal koparma tartışması kanlı bitti. Olay, saat 21.00 sıralarında Düdenbaşı Mahallesi 2305 sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aynı apartmanda oturan Süleyman D. (30) ile Durmuş F. arasında apartman bahçesindeki portakal ağacı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Süleyman D., yaşlı adama vurarak yere düşürdü. Daha sonra dairesine çıkan Süleyman D., bir süre sonra apartman önüne gelen Durmuş F.’nin oğlu Uğur F. ile yeniden tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine balkondan tabancayla ateş eden Süleyman D., Uğur F.’yi bacağından vurdu. Ardından apartman önüne inen Süleyman D., tabancayla ateş etmeyi sürdürdü. Olayda Uğur F. bacağına isabet eden iki kurşunla yaralanırken, tartışma seslerini merak ederek balkona çıkan Cansel A. da elinden vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, apartman önünde çok sayıda boş kovan buldu.

Olaydan sonra kaçan Süleyman D., yaklaşık bir saat içinde Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.