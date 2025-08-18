Rasathane turları başladı! Kandilli Rasathanesi kapılarını halka açtı

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 26. yılı anısına, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 18–20 Ağustos tarihlerinde kampüsünü halka açtı. Ziyaretçiler, rasathanenin saha çalışmaları, eğitim kampları ve bilim tarihine ışık tutan koleksiyonlarla tanışma fırsatı buldu.

Ziyaretçilere, Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) ve Afete Hazırlık Laboratuvarı'ndaki Deprempark gezdirildi. Ayrıca Astronomi Laboratuvarı ve “Bilim Tarihi Koleksiyonları” kapsamında el yazmalarıyla astronomi, astroloji, matematik ve coğrafya alanlarındaki kaynaklar tanıtıldı. Uzmanlar, yer ve gök bilimi konularında profesyonel bilgilerini aktardı.

“BİRİNCİ ELDEN DENEYİM”

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, bu yılki anmanın amaçları hakkında şunları söyledi: "1999'un 26. yılı için farklı içerikte bir program yapmak istedik. Bu yüzden rasathanemizin kapılarını halkımıza açtık. Burada yaptığımız çalışmaları vatandaşlarımıza birebir tanıtmak istiyoruz."

Prof. Dr. Özel, Kandilli'nin ülke çapında yaklaşık 500 deprem istasyonuyla entegre olduğunu aktararak; "Bu istasyonlardan gelen her hareket sinyalini en ileri iletişim sistemleriyle BDTİM’e iletip anında değerlendiriyoruz. Ardından deprem ve tsunami uyarı mesajlarını gönderiyoruz," diye konuştu.

2012’den beri sadece depremleri değil, kıyılarda deniz seviyesi değişikliklerini de analiz ederek tsunamilere karşı hazırlık yaptıklarını vurguladı.

“HER ŞEYİ GÖZLÜYORUZ”

Prof. Dr. Özel ayrıca şunları sözlerine ekledi: "Kandilli Rasathanesi, ilk kurulduğu meteoroloji biriminden bugüne, depremden astrofiziğe kadar her türlü doğa olayını izleyen bir bilim merkezi haline geldi. 157 yıldır ülkemizin yer ve gök bilimlerindeki gözlem, arşivleme ve veri paylaşımında birincil kurumuyuz."

Katılımcılardan Recep Alemdar, “Çocukları merak ettikleri için getirdik. Bir deprem olduğunda neye bakarız, bu sistemler nasıl çalışıyor, şimdi anladık,” diyerek gözlemlerini paylaştı. 11 yaşındaki kızı Alya ise gezinin “çok eğlenceli ve bilgilendirici” olduğunu belirtti.