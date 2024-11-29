Rize’de öğrenci servisi ile cip çarpıştı: Çok sayıda yaralı!

Rize’nin Güneysu ilçesi Ulucami köyünde öğrenci servisi ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9’u öğrenci, toplam 10 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle dereye uçan cipin sürücüsü, iplerle bağlanan sedye yardımıyla yaklaşık 10 metreden çıkarılarak kurtarıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Rize’de öğrenci servisi ile cip çarpıştı: Çok sayıda yaralı!
Yayınlanma: Güncellenme:

Kaza, sabah saatlerinde Ahmet Can S.’nin kullandığı 53 ADF 795 plakalı öğrenci servisi ile Soner Ç.’nin yönetimindeki 53 BB 947 plakalı cipin çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle cip, yol kenarındaki dereye yuvarlandı. Olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dereye düşen cipin içinde sıkışan sürücü Soner Ç. (35), iplerle dere yatağına inen kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücü sedyeye bağlanarak yukarı çekildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Soner Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

9 ÖĞRENCİ YARALANDI

Öğrenci servisinde bulunan Eyma Y., Ereva E., İbrahim T., Umut Ö., Elif Su T., Ömer Faruk V., Esma Y., Feyza T. ve Emin Y. kazada yaralandı. Yaralı öğrenciler, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

SERVİS SÜRÜCÜSÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI

Kazanın ardından yapılan incelemelerde, öğrenci servisini kullanan Ahmet Can S.’nin ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Kazanın neden meydana geldiğini ve ihmal olup olmadığını belirlemek için başlatılan soruşturma sürüyor.

Meteoroloji uyardı: Yarın sabah Türkiye o kötü kokuyu hissedecek!Meteoroloji uyardı: Yarın sabah Türkiye o kötü kokuyu hissedecek!Gündem
Taksi ve dolmuşlara acil durum butonu zorunluluğu getirildi!Taksi ve dolmuşlara acil durum butonu zorunluluğu getirildi!Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

trafik kazası rize
Günün Manşetleri
Çadır nöbetleri sürüyor, müzakere kapıları zorlanacak
Sendikaya üye oldular, işten atıldılar
İçişleri Bakanlığı duyurdu
TABİP-SEN’den sağlıkta özelleştirme uyarısı
Asgari ücretle ilgili sıcak gelişme
Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığından istifa etti
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Irak'ın kuzeyine kritik hava harekatı
Özgür Özel, Ahmet Özer'i cezaevinde ziyaret etti
Yurt genelinde Kalkan-32 operasyonları düzenlendi
Çok Okunanlar
6 İlin Emniyet Müdürü değişti: İşte yeni isimler 6 İlin Emniyet Müdürü değişti: İşte yeni isimler
Meteoroloji uyardı: Yarın sabah Türkiye o kötü kokuyu hissedecek! Meteoroloji uyardı: Yarın sabah Türkiye o kötü kokuyu hissedecek!
AYM'den 5 siyasi parti hakkında suç duyurusu AYM'den 5 siyasi parti hakkında suç duyurusu
Ankara'da 938 kişi yakalandı Ankara'da 938 kişi yakalandı
Taksi ve dolmuşlara acil durum butonu zorunluluğu getirildi! Taksi ve dolmuşlara acil durum butonu zorunluluğu getirildi!