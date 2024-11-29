Rize’de öğrenci servisi ile cip çarpıştı: Çok sayıda yaralı!

Kaza, sabah saatlerinde Ahmet Can S.’nin kullandığı 53 ADF 795 plakalı öğrenci servisi ile Soner Ç.’nin yönetimindeki 53 BB 947 plakalı cipin çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle cip, yol kenarındaki dereye yuvarlandı. Olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dereye düşen cipin içinde sıkışan sürücü Soner Ç. (35), iplerle dere yatağına inen kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücü sedyeye bağlanarak yukarı çekildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Soner Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

9 ÖĞRENCİ YARALANDI

Öğrenci servisinde bulunan Eyma Y., Ereva E., İbrahim T., Umut Ö., Elif Su T., Ömer Faruk V., Esma Y., Feyza T. ve Emin Y. kazada yaralandı. Yaralı öğrenciler, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

SERVİS SÜRÜCÜSÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI

Kazanın ardından yapılan incelemelerde, öğrenci servisini kullanan Ahmet Can S.’nin ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Kazanın neden meydana geldiğini ve ihmal olup olmadığını belirlemek için başlatılan soruşturma sürüyor.