"Şafak-07 Huzur-3" operasyonu: 28 adrese baskın
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde “Şafak-07 Huzur-3” adıyla düzenlenen geniş çaplı operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 28 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
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Operasyona İl Emniyet Müdürlüğü’nün çeşitli birimleri katılırken, adreslerde yapılan aramalarda 7 adet pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 129 adet kartuş, 100 adet fişek ve 9 gram esrar bulundu.
Şafak vakti yapılan baskınlarda 10 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Yetkililer, Antalya genelinde kamu güvenliğini sağlamak ve suçla mücadeleye devam etmek amacıyla operasyonların süreceğini belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı