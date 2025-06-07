"Şafak-07 Huzur-3" operasyonu: 28 adrese baskın

Operasyona İl Emniyet Müdürlüğü’nün çeşitli birimleri katılırken, adreslerde yapılan aramalarda 7 adet pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 129 adet kartuş, 100 adet fişek ve 9 gram esrar bulundu.

Şafak vakti yapılan baskınlarda 10 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Yetkililer, Antalya genelinde kamu güvenliğini sağlamak ve suçla mücadeleye devam etmek amacıyla operasyonların süreceğini belirtti.