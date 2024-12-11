Sakarya'da 6 aracın karıştığı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 6 aracın karıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 15 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Sakarya'da 6 aracın karıştığı feci kaza! Çok sayıda yaralı var
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde 6 aracın karıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Sakarya-Bilecik D-650 kara yolu Sakarya istikameti Nuruosmaniye Mahallesi mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ş.B. idaresindeki 54 ABK 922 plakalı tır, kontrolden çıkarak refüjdeki beton bloklara çarptı.

Durumu fark ederek ani fren yapan T.Ö'nün kullandığı 34 HOG 264 plakalı yolcu otobüsüne, Ö.Ş. yönetimindeki şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 54 J 3008 plakalı midibüs arkadan çarptı.

Beton blokların karşı şeride savrulması nedeniyle plakaları öğrenilemeyen bir tır ve iki otomobil de kazaya karıştı.

Sakarya'da 6 aracın karıştığı feci kaza! Çok sayıda yaralı var - Resim : 1

KAZADA 15 KİŞİ YARALANDI

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan midibüsteki 15 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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