Sakarya'da Ayva Fiyatları Üreticiyi Üzdü

Don oldu ayvada verim düştü. Girdi maliyetleri 4'e katladı. Üretici zarar üstüne zarar etti.

Sakarya Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, ayva üretimindeki son durumu aktardı.

Kazanamayan üretici ağaçları sökmeye başladı. Üretici gelecek sezon ne yapacak belli değil.

Sezondaki zararı destekle atlatmak isteyen üretici çağrı yaptı. Geçen yıl ayva 3.5 liradan alıcı bulmuştu. Böyle giderse çiftçi ekmeyi bırakıp köşesine çekilecek.