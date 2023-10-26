Sakarya'da Ayva Fiyatları Üreticiyi Üzdü

Verimi bu yıl az olan ayva fiyatıyla üreticiyi üzdü. Sakarya'da ürüne 5 lira değer biçildi. Birçok bahçede ayva ağacı sökülmeye başladı.

Editör: İlyas Gümrükçü

Don oldu ayvada verim düştü. Girdi maliyetleri 4'e katladı. Üretici zarar üstüne zarar etti.

Sakarya Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, ayva üretimindeki son durumu aktardı.

Kazanamayan üretici ağaçları sökmeye başladı. Üretici gelecek sezon ne yapacak belli değil.

Sezondaki zararı destekle atlatmak isteyen üretici çağrı yaptı. Geçen yıl ayva 3.5 liradan alıcı bulmuştu. Böyle giderse çiftçi ekmeyi bırakıp köşesine çekilecek.

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