Sakarya’nın Erenler ilçesinde kavga: Husumetli iki grup 4 evi ateşe verdi

Sakarya’nın Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi Küpçüler Caddesi’nde husumetli iki grup arasında çıkan kavga sırasında taraflara ait 4 ev ateşe verildi. Yangına müdahale eden ekipler olayları güçlükle kontrol altına aldı; evler kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili iki şüpheliyi arıyor.

Sakarya’nın Erenler ilçesinde husumetli oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Küpçüler Mahallesi Küpçüler Caddesi’ndeki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflara ait dört ev ateşe verildi.

Sakarya’nın Erenler ilçesinde kavga: Husumetli iki grup 4 evi ateşe verdi - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken kavganın büyümesi üzerine çevik kuvvet de destek için gönderildi. Güvenlik güçlerinin uzun uğraşları sonucu kavga son buldu.

Yangının meydana geldiği dört ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, evleri ateşe verdiği öne sürülen M.G. ve S.G.isimli şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

husumet ateşe verdi
