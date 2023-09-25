Saklı Cennet Turizme Kazandırılacak

Sivas'ta Yıldız Şelalesi turizme kazandırılacak. 100 dönümlük arazide yer alan şelalede çalışmalar başladı. Sivas’ta eşsiz güzelligiyle kendine hayran bırakan doğa harikasi Yıldız Şelalesi turizme kazandırılacak.

Saklı Cennet Turizme Kazandırılacak
Son Güncelleme:

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kent merkezine 53 kilometre uzaklıkta yer alan ve Değirmenalti Şelalesi olarak da bilinen Yıldız Şelalesinde inceleme yaptı.

100 dönümlük araziyi kaplayan şelalede; doğal kaya olusumları, mağaralar ve orta çağdan kaldiği tahmin edilen höyük çevresinde kaya altı sığınaklar yer alıyor.

Vali Şimşek, sakli cennet olarak nitelendirilen Yıldız Şelalesi’ni turizme kazandırmak için çalışma başlattıklarını açıkladı. Uygulama projesini yakın zamanda hayata geçireceklerini söyledi.

Beşiktaş stadyumunun ismi değişti!Beşiktaş stadyumunun ismi değişti!Spor
Ordu’da Tarihi Eserler Gün Yüzüne ÇıkarılıyorOrdu’da Tarihi Eserler Gün Yüzüne ÇıkarılıyorYurt
# saklı cennet
Çok Okunanlar
Bennu Dünya'ya ne zaman çarpacak?
Bennu Dünya'ya ne zaman çarpacak?
Aynalı Tahir'in yıldızı Yeşim Büber 13 yıldır teknede taşıyor! Yıldızın son hali herkesi şaşırttı!
Aynalı Tahir'in yıldızı Yeşim Büber 13 yıldır teknede taşıyor! Yıldızın son hali herkesi şaşırttı!
İSKİ'den vatandaşlara uyarı!
İSKİ'den vatandaşlara uyarı!
Meteoroloji'den O Bölgeye Fırtına Uyarısı!
Meteoroloji'den O Bölgeye Fırtına Uyarısı!
Türkiye'de Kişi Başına Düşen Doktor Sayısı Şok Etti
Türkiye'de Kişi Başına Düşen Doktor Sayısı Şok Etti
Öne Çıkanlar Açıklanabilir Yapay Zeka ve Tehlikeleri - Biz Yaparız - Serdar Ali Çavuşoğlu - Ali Alsaç - Ulusal Açıklanabilir Yapay Zeka ve Tehlikeleri - Biz Yaparız - Serdar Ali Çavuşoğlu - Ali Alsaç - Ulusal 7 Zeytin 1 İncir Kürü Zayıflatır Mı? 7 Zeytin 1 İncir Kürü Zayıflatır Mı?