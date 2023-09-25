Saklı Cennet Turizme Kazandırılacak

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kent merkezine 53 kilometre uzaklıkta yer alan ve Değirmenalti Şelalesi olarak da bilinen Yıldız Şelalesinde inceleme yaptı.



100 dönümlük araziyi kaplayan şelalede; doğal kaya olusumları, mağaralar ve orta çağdan kaldiği tahmin edilen höyük çevresinde kaya altı sığınaklar yer alıyor.



Vali Şimşek, sakli cennet olarak nitelendirilen Yıldız Şelalesi’ni turizme kazandırmak için çalışma başlattıklarını açıkladı. Uygulama projesini yakın zamanda hayata geçireceklerini söyledi.