Salça kaynattı, yangın çıktı: Bilecik’te 30 dönüm kül oldu!

Olay, Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Şehit Piyade Teğmen Raşit Aydın Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre salça kaynatmak için yakılan ateşten sıçrayan kıvılcımlar, yakındaki makilik alana ulaştı. Kısa sürede tutuşan otlar ve çalılar, hızla büyüyen alevlere dönüştü.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangın, mahalle sakinlerinde korkuya neden oldu. Panikle bölgeyi terk eden vatandaşlar, alevlerin evlerine yaklaşmaması için büyük endişe yaşadı. Yangına, Bilecik Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Ayrıca Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arasözler ve emniyete ait TOMA da yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

30 DÖNÜM MAKİLİK ALAN KÜL OLDU

Yangın, evlere doğru ilerlediği sırada yangın söndürme helikopteri devreye girerek havadan müdahale etti. Helikopterin etkili çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı. Ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Yapılan incelemelerde, yaklaşık 30 dönümlük makilik alanın tamamen yandığı belirlendi.