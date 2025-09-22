Salça kaynattı, yangın çıktı: Bilecik’te 30 dönüm kül oldu!

Bilecik’te salça yapımı sırasında ateşten sıçrayan kıvılcımların yol açtığı yangın, kısa sürede büyüyerek 30 dönümlük makilik alanı yok etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Salça kaynattı, yangın çıktı: Bilecik’te 30 dönüm kül oldu!
Yayınlanma:

Olay, Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Şehit Piyade Teğmen Raşit Aydın Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre salça kaynatmak için yakılan ateşten sıçrayan kıvılcımlar, yakındaki makilik alana ulaştı. Kısa sürede tutuşan otlar ve çalılar, hızla büyüyen alevlere dönüştü.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangın, mahalle sakinlerinde korkuya neden oldu. Panikle bölgeyi terk eden vatandaşlar, alevlerin evlerine yaklaşmaması için büyük endişe yaşadı. Yangına, Bilecik Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Ayrıca Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arasözler ve emniyete ait TOMA da yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

30 DÖNÜM MAKİLİK ALAN KÜL OLDU

Yangın, evlere doğru ilerlediği sırada yangın söndürme helikopteri devreye girerek havadan müdahale etti. Helikopterin etkili çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı. Ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Yapılan incelemelerde, yaklaşık 30 dönümlük makilik alanın tamamen yandığı belirlendi.

Tom Holland set kazası geçirdi: Hastaneye kaldırıldıTom Holland set kazası geçirdi: Hastaneye kaldırıldıDünya
İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarında su seviyesi hızla azalıyorİSKİ açıkladı: İstanbul barajlarında su seviyesi hızla azalıyorYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bilecik
Günün Manşetleri
İmamoğlu’nu zora sokacak ifade
Gazze’de bilanço ağırlaşıyor
Bakan Işıkhan’dan milyonlara emeklilik müjdesi
Komisyon 12’nci kez toplanıyor
Deprem uzmanları alarm veriyor
Özgür Çelik ve 25 sanığın yargılanması başladı
Yeni düzenleme resmen yürürlüğe girdi
18 ilde siber suç operasyonu
Ankara’da sahte polis operasyonu
Vergi denetimlerinde yüksek gelir grupları mercek altında!
Çok Okunanlar
Altında rekor: Gram ve çeyrek altın fiyatları belli oldu! Altında rekor: Gram ve çeyrek altın fiyatları belli oldu!
Deprem uzmanları alarm veriyor Deprem uzmanları alarm veriyor
Balıkesir’de deprem! İstanbul dahil birçok şehirde hissedildi Balıkesir’de deprem! İstanbul dahil birçok şehirde hissedildi
Bankalar faiz yarışında! Bankalar faiz yarışında!
Akaryakıt fiyatları 22 eylül 2025: Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? Akaryakıt fiyatları 22 eylül 2025: Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı?