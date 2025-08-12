Samsun’da kazı sırasında korkunç manzara: İnsan uzuvları ortaya çıktı

Samsun’un İlkadım ilçesinde drenaj çalışması sırasında insan vücudu parçaları bulundu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Derecik Mezarlığı yakınlarında iş makineleriyle drenaj çalışması yaparken topraktan insana özgü uzuvlar ortaya çıktı.

Durumu fark eden işçiler, polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler bölgede inceleme yaptı. Yapılan çalışmada, bulunan uzuvların il merkezindeki hastanelerden tutanakla getirildiği ve söz konusu alana gömüldüğü belirlendi.