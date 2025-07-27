Şantiyede göçük faciası! 2 işçi hayatını kaybetti, 5 kişi gözaltında

Uşak’ta bir hazır beton şantiyesinde meydana gelen toprak kaymasında 2 işçi yaşamını yitirdi, 2 işçi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Şantiyede göçük faciası! 2 işçi hayatını kaybetti, 5 kişi gözaltında
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Olay, Karaağaç Mahallesi’ndeki bir hazır beton şantiyesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle oluşan toprak kayması, şantiyede çalışan 4 işçiyi göçük altında bıraktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göçük altındaki işçileri kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı.

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 İŞÇİ AĞIR YARALI

Kurtarma çalışmaları sonucu toprak altından çıkarılan Kemal Ö., olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşar D., H.K. ve A.E. ise ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan Yaşar D., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki işçinin de hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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