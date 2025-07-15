Şap virüsü bu yıl daha ölümcül! Bayraktar’dan üreticiye kritik uyarı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2025 yılının ilk yarısının tarım sektörü açısından adeta bir afet yılına dönüştüğünü belirtti. “Bu yıl yaşanan don, dolu, kuraklık gibi doğal afetlerin yanı sıra son dönemde hızla yayılan şap hastalığı nedeniyle 81 ilde hayvan pazarları kapatıldı ve hastalık olan bölgelerde hayvan hareketleri durduruldu. Kurban Bayramı sürecinde artan hayvan hareketleri de hastalık mihraklarında artışa neden oldu” dedi.

“BU YILKİ ŞAP VİRÜSÜ DAHA ÖLÜMCÜL”

Dünya Gazetesi’ne göre, Şap hastalığının sığırlarda ateş, iştahsızlık, depresyon ve verim kaybı gibi belirtilerle seyrettiğini, koyun ve keçilerde ise daha hafif atlatıldığını hatırlatan Bayraktar, bu yıl görülen virüs tipinin çok daha tehlikeli olduğunu söyledi. “Genellikle hastalığın ölüm oranı düşük olmakla birlikte bulaşma oranı yüksektir. Ancak Ziraat Odalarımızdan aldığımız bilgilere göre bu yıl görülen şap virüsü daha ölümcül ve tehlikeli boyutta seyrediyor. Hastalık sonucunda bazı bölgelerde üreticilerimiz hayvan kayıpları yaşıyor. Bunun yanında et ve süt verimlerindeki hızlı düşüşe bağlı üreticilerimiz ekonomik kayıplarla karşı karşıyadır.”

Bayraktar, şap hastalığının yayılmasında kaçak hayvan ve et girişinin büyük rol oynadığını belirtti “Canlı hayvan ve etin kaçak yollarla ülkemize girmesi hem insan hem de hayvan sağlığı için son derece tehlikelidir. Kaçakçılıkla topyekün mücadele edilmesi konusunda taviz verilmemelidir. Aksi halde bu risk ortadan kaldırılamaz ve ekonomik kayıpların önüne geçilemez.”

Bayraktar ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni virüs tipine karşı gerekli tedbirleri aldığını, hastalık çıkan bölgelerde yeterli aşı stoğu bulunduğunu ve aşı sevkiyatının planlı şekilde sürdüğünü aktardı.

ÜRETİCİLERE KRİTİK UYARI

Bayraktar, hastalıkla mücadelede üreticilerin alması gereken önleyici tedbirleri şöyle sıraladı:

Ahırlarda şap hastalığına karşı etkili dezenfektanlar bulundurulmalı.

Ahırlara hayvan bakıcılarından başka kimse sokulmamalı.

Bakıcılar ahıra günlük kıyafet dışında farklı giysi ve ayakkabıyla girmeli.

Damızlık hayvanlarda sağım öncesi ellerin ve sağım makinelerinin temizliğine dikkat edilmeli.

Yeni alınan hayvanlar 21 gün karantinaya alınmalı, sağlıklıysa diğer hayvanlara katılmalı.

Enfekte bölgelerden ot, saman gibi yem hammaddesi alınmamalı.

Hastalık görülen yerlerde alınması gereken önlemler ise şöyle:

Hasta ve sağlıklı hayvanlar derhal ayrılmalı,

Bulaşan ortam dezenfekte edilmeli,

Hasta hayvanların altlığı yakılmalı,

En kısa sürede veteriner hekime haber verilmeli.

“BORÇLAR FAİZSİZ ERTELENSİN”

Şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarlarının kapatılmasının üreticileri olumsuz etkilediğini belirten Bayraktar, üreticilerin hayvanlarını satamadığını ve bu nedenle Tarım Kredi Kooperatifleri ile Ziraat Bankası’na olan borçlarını ödeyemediklerini ifade etti. “Üreticilerimizin bu borçları faizsiz olarak en az 1 yıl ertelenmelidir.” dedi.