‘Sarı Mikrofon’ YouTube kanalıyla tanınan Özkan Bozkurt kimdir? Neden tutuklandı?

‘Sarı Mikrofon’ isimli YouTube kanalıyla sokak röportajları yapan Özkan Bozkurt, son dönemde Çorlu’daki “Kore Mahallesi” videosu sonrası tutuklanmasıyla gündeme geldi. Peki Özkan Bozkurt kimdir, ne iş yapıyor?

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
‘Sarı Mikrofon’ YouTube kanalıyla tanınan Özkan Bozkurt kimdir? Neden tutuklandı?
Yayınlanma:

YouTube’da “Sarı Mikrofon” isimli kanalıyla tanınan Özkan Bozkurt, uzun süredir sokak röportajlarıyla biliniyor. Bozkurt’un kanalı özellikle gençler arasında geniş bir izleyici kitlesine sahip.

26 Ağustos 2025’te yayımlanan “Türkiye’nin En Tehlikeli Mahallesi Kore Mahallesi’ne Girdik” başlıklı video, Özkan Bozkurt’u yeniden gündeme taşıdı. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Kore Mahallesi’nde yapılan röportajda bir kişinin tüfekle havaya ateş açması ve bir gencin “Herkesin canını alacağım” sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Olay sonrası hem görüntülerdeki genç hakkında işlem yapıldı hem de Özkan Bozkurt gözaltına alındı. İlk etapta adli kontrolle serbest bırakılan Bozkurt, daha sonra savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklandı ve Metris Cezaevi’ne gönderildi.

Özkan Bozkurt, kamuoyunda “Sarı Mikrofon” sokak röportajlarının kurucusu ve yöneticisi olarak biliniyor. Sosyal medyada popülerleşen kanalı aracılığıyla farklı bölgelerde çektiği videolarla gündeme geliyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı! Barış Alper Yılmaz da listedeGalatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı! Barış Alper Yılmaz da listedeSpor
Önce intihar dendi, şimdi cinayet! Hiranur’un davasında 3 tutuklamaÖnce intihar dendi, şimdi cinayet! Hiranur’un davasında 3 tutuklamaYurt
Putin’den dikkat çeken çıkış! Zelenskiy’yi Moskova’ya davet etti: “Tünelin sonunda ışık göründü”Putin’den dikkat çeken çıkış! Zelenskiy’yi Moskova’ya davet etti: “Tünelin sonunda ışık göründü”Gündem
Youtube kanalı tutuklandı kimdir
Günün Manşetleri
Delegeler olağanüstü kongre için harekete geçti
Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nda hedef 2026!
Putin, Zelenskiy’yi Moskova’ya davet etti!
CHP İstanbul’da kriz büyüyor
Türkiye’nin ilk yapay zeka yasası TBMM’de
Başkan yardımcısından çarpıcı iddia
Çocuk suçlulara verilecek cezalar belli oldu
Kira artış tavanı ne kadar oldu?
Çayda boya, gazlı içeceklerde ilaç!
Türkiye’nin Ağustos ayı dış ticaret raporu açıklandı
Çok Okunanlar
Sıcaklık rekorları geliyor! Meteoroloji bu 12 şehre dikkat çekti Sıcaklık rekorları geliyor! Meteoroloji bu 12 şehre dikkat çekti
15 ilde sağanak yağış etkili olacak 15 ilde sağanak yağış etkili olacak
1.250.000 TL’ye 32 günde ne kadar kazanılır? 1.250.000 TL’ye 32 günde ne kadar kazanılır?
Altında tarihi zirve: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Altında tarihi zirve: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
İstanbul’da elektrik kesintisi İstanbul’da elektrik kesintisi