‘Sarı Mikrofon’ YouTube kanalıyla tanınan Özkan Bozkurt kimdir? Neden tutuklandı?

YouTube’da “Sarı Mikrofon” isimli kanalıyla tanınan Özkan Bozkurt, uzun süredir sokak röportajlarıyla biliniyor. Bozkurt’un kanalı özellikle gençler arasında geniş bir izleyici kitlesine sahip.

26 Ağustos 2025’te yayımlanan “Türkiye’nin En Tehlikeli Mahallesi Kore Mahallesi’ne Girdik” başlıklı video, Özkan Bozkurt’u yeniden gündeme taşıdı. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Kore Mahallesi’nde yapılan röportajda bir kişinin tüfekle havaya ateş açması ve bir gencin “Herkesin canını alacağım” sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Olay sonrası hem görüntülerdeki genç hakkında işlem yapıldı hem de Özkan Bozkurt gözaltına alındı. İlk etapta adli kontrolle serbest bırakılan Bozkurt, daha sonra savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklandı ve Metris Cezaevi’ne gönderildi.

Özkan Bozkurt, kamuoyunda “Sarı Mikrofon” sokak röportajlarının kurucusu ve yöneticisi olarak biliniyor. Sosyal medyada popülerleşen kanalı aracılığıyla farklı bölgelerde çektiği videolarla gündeme geliyor.