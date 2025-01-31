Şebeke suyuna dikkat! Yalova'da kullanım kısıtlaması getirildi

Köpüklenme nedeniyle kentte su kesintisi uygulanırken, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından sudan alınan numunelerin ilk analizleri tamamlandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, ilk test sonuçlarına göre suyun yalnızca hijyen amaçlı kullanımında bir risk bulunmadığı, ancak içme suyu olarak tüketilmemesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından yapılan analiz sonuçlarına göre suyun yalnızca genel temizlik ve hijyen amaçlı kullanımında bir sakınca olmadığı belirlenmiştir. Ancak kesin ve kapsamlı analizler devam etmektedir. Sonuçlar açıklanana kadar suyun içme suyu olarak tüketilmemesi, gıda hazırlığında (yemek, çay vb.) kullanılmaması ve ağız hijyeni için tercih edilmemesi gerekmektedir. Ayrıntılı analizler tamamlandığında kamuoyu bilgilendirilecektir."

Yetkililer, vatandaşları uyararak içme suyu ihtiyacının güvenilir kaynaklardan karşılanması gerektiğini belirtti.