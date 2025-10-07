Şehit çeşmesine üçüncü saldırı! Tarkan Karaca’nın anısına yapılan hayrat tahrip edildi

Eskişehir’de, Van’ın Bahçesaray ilçesindeki 5 Şubat 2020 çığ felaketinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca anısına yapılmış olan hayrat çeşmesi bir saldırıya daha uğradı. Çeşmenin üzerindeki şehit fotoğrafı ve Türk bayrağı kimliği belirsiz kişilerce yerinden söküldü.

Sarıcakaya yolu üzerindeki hayrat, daha önce de iki kez tahrip edilmişti; 2022’de mermerdeki Türk bayrağı kimliği belirsiz kişilerce çizilmişti. Son saldırıyla birlikte çeşme üç kez zarar görmüş oldu. Çeşmenin etrafında ayrıca çok sayıda çöp ve alkol şişesi bulunması dikkat çekti.

Şehidin babası Yasin Karaca, olay karşısında büyük üzüntü duyduklarını belirterek yetkililerden çevre düzenlemesi ve temizlik talep etti. Karaca, “Bir şehit babası olarak çok üzüldüm… Bu kişi vatanını, milletini sevmeyen biri” dedi. Annesi Nurhan Karaca ise “Benim oğluma bunu yapan kimseye nasıl dayanırım, kalbime bıçak saplandı” ifadelerini kullandı.

Aile, Tepebaşı Belediyesi ve güvenlik yetkililerinin devreye girdiğini, jandarma karakolunun bölgeye kamera takılması ve fotoğrafın değiştirilmesi gibi müdahaleler yaptığını bildirdi. Karaca, yetkililerin ilgi ve desteğinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Olayın faillerinin tespiti için yetkili kurumların soruşturma başlattığı, aile tarafından da ilgili birimlerle temas halinde olunduğu belirtildi. Çeşmenin bulunduğu alanda daha etkili bir temizlik ve korunma çalışması yapılması talep ediliyor.