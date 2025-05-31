Sena Düzgün’ün ardında bıraktığı mektup ortaya çıktı: “Ahmet, mezarıma gelmesin”

Diyarbakır’da üniversite öğrencisi Sena Düzgün yaşamına son verdi. Geride bıraktığı mektupta, özel eşyalarının nasıl değerlendirileceğini belirtirken, dikkat çeken kişisel notlara da yer verdi.

Sena Düzgün’ün ardında bıraktığı mektup ortaya çıktı: “Ahmet, mezarıma gelmesin”
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Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Sena Düzgün, Onkoloji Hastanesi bahçesinde bir ağaçta asılı halde ölü bulundu. Olay, hem kampüste hem de kentte derin üzüntü yarattı. Genç öğrencinin bir süre önce bir akademisyenle yaşadığı ilişki nedeniyle bunalıma girdiği ve bu nedenle yaşamına son verdiği iddiaları sosyal medyada gündeme gelirken, üniversite yönetimi bu iddiaları yalanladı ve resmi makamlarca soruşturma başlatıldığını duyurdu.

📌 Cenazemi alın diye mesaj attı iddiası

İddialara göre Sena Düzgün, bir yakınına mektup bıraktı ve intihar edeceğini belirterek konum bilgisi paylaştı. Ayrıca "Cenazemi alın" mesajı gönderdiği ve ölüm anına dair görüntü kaydı bıraktığı öne sürüldü. Olaydan bir gün önce, Instagram notlar kısmında “26.05.2025, sağlıksız bir birey. Bir ölünün hatıra defteri” şeklinde bir not yazdığı da görüldü.

Mektubunda dikkat çeken satırlar yer aldı

Sena Düzgün’ün bıraktığı mektup ortaya çıktı. Mektubunda duygusal ifadelerin yanı sıra kişisel eşyalarının nasıl değerlendirilmesini istediğini de yazdı. En dikkat çeken satırlardan biri ise belirli bir isme hitaben yazdığı son cümle oldu:

“Bütün elbiselerimi yardım kuruluşlarına verin. Kitaplarımı üniversiteye, oyuncaklarımı yuvaya, balığımı Ahmet’e. Benden hiçbir şey kalmasın bu dünyada. Mezarımda tek bir çiçek dahi istemiyorum. Mezar taşım olmasın. Hiç kimse 5 dakikadan fazla kalmasın başında. Ağlamak istemeyen evine gitsin, annem de dahil. Ve... Asıl mesele Ahmet; asla mezarıma gelmesin.”

Sena Düzgün’ün ardında bıraktığı mektup ortaya çıktı: “Ahmet, mezarıma gelmesin” - Resim : 1

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, yaşanan olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada sosyal medyada dolaşan haber ve iddiaların bilgi kirliliğine neden olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi öğrencisi Nur Sena DÜZGÜN’ün vefatı nedeniyle bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada asılsız söylenti ve iddialar paylaşılmaktadır. Olayla ilgili üniversitemiz, emniyet ve savcılık makamları tarafından soruşturma yürütülmektedir. Süreç tamamlanmadan yapılacak açıklamalar manipülatif olacaktır. Öğrencimizin hatırasına saygı ve sürece dair hassasiyet gösterilmesi kamuoyunun dikkatine sunulur.”

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