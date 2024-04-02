Sinop'ta acı olay! 11 yaşındaki çocuk tüfekle vuruldu...

Sinop’un Durağan ilçesinde av tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu vurulan çocuk yaşamını yitirdi.

Sinop'ta acı olay! 11 yaşındaki çocuk tüfekle vuruldu...
Son Güncelleme:

Alınan bilgiye göre, Durağan ilçesi Merkez Mahallesi’nde yaşayan Cemil ve Yasemin K. çiftinin çocukları 11 yaşındaki E.K. kardeşleriyle birlikte oynamak için akrabalarının evine gitti.

Çocuklar oynadığı sırada evde bulunan av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu E.K. vurularak ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.K, burada yapılan müdahalenin ardından önce Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne, ardından Samsun'daki Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

E.K, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili evde bulunan diğer çocukların ifadelerine başvurulurken, ev sahibi Uğur K. gözaltına alındı.

E.K'nin akrabası Uğur K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.

Emekliler dikkat! Hesaplarınızı kontrol edin...Emekliler dikkat! Hesaplarınızı kontrol edin...Ekonomi
Altın yeni rekor kırdı! Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? - 2 Nisan 2024 altın fiyatları...Altın yeni rekor kırdı! Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? - 2 Nisan 2024 altın fiyatları...Ekonomi
# Sinop
Çok Okunanlar
Meteorolojiden uyarı! 2 Nisan hava durumu...
Meteorolojiden uyarı! 2 Nisan hava durumu...
AK Parti neden oy kaybetti?
AK Parti neden oy kaybetti?
AK Parti seçmenin verdiği mesajı aldı mı?
AK Parti seçmenin verdiği mesajı aldı mı?
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri destan yazıyor! 6 terörist etkisiz hale getirildi
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri destan yazıyor! 6 terörist etkisiz hale getirildi
Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak!
Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak!
Öne Çıkanlar 21 yıl sonra bir ilk! AK Parti kaybetti | Ana Haber | Gülşah Ekinci 21 yıl sonra bir ilk! AK Parti kaybetti | Ana Haber | Gülşah Ekinci 1 Nisan'da okullar tatil olacak mı? 1 Nisan'da okullar tatil olacak mı?