Sinop’ta köylüler isyan etti: “Artık yeter” deyip kendi yollarını yaptılar

Sinop’un Ayancık ilçesine bağlı Yenigüler köyü sakinleri, yıllardır çözüm bulamadıkları ulaşım sorununu kendi imkanlarıyla aşmak için imece usulüyle kolları sıvadı. İl Özel İdare’den sonuç alamayan köylüler, 1,5 kilometrelik beton yol yapımına başladı.

Köy Muhtarı Muhammet Ün, yapılan çalışmalara öncülük ederek süreci anlattı. Ün, “Köylümüzle el ele verdik, ‘artık yeter’ dedik ve yola çıktık. Devlet desteği almadan, tamamen kendi imkânlarımızla bu projeye başladık. Gurbetçilerimiz bizleri yalnız bırakmadı, köydeki kardeşlerimiz gece gündüz çalıştı. Bu hizmetin tek bir amacı var: Yenigüler’e hizmet etmek” dedi.

Çalışmalar sırasında en dikkat çekici ayrıntı ise 80 yaşını aşan köy sakinlerinin dahi gönüllü olarak projeye katılması oldu. Kürek sallayan, harç karan büyükler imece ruhunun gücünü ortaya koydu. Muhtar Ün, “Bu yol sadece betonla değil, alın teriyle, gönül emeğiyle yapılıyor. 80 yaşındaki dedelerimiz, ninelerimiz dahi ‘Ben ne yapabilirim?’ diyerek işe katılıyor. Böyle bir birliktelik her zaman görülmez” ifadelerini kullandı.

Köylülerin büyük gayretiyle yapılan yol sayesinde taşımalı eğitimde yaşanan servis probleminin de ortadan kalkacağı belirtildi. Artık öğrencilerin okullarına daha güvenli ve rahat bir şekilde ulaşabilecekleri vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

