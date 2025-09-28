Sır Barajı’nda on binlerce balık telef oldu!

Kahramanmaraş’ta Aksu Çayı’nın Sır Barajı’na döküldüğü bölgede on binlerce balık öldü. Görüntülerde balıkların su yüzeyini kapladığı görülürken, ölümlerin atıklardan kaynaklandığı öne sürüldü.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Kahramanmaraş’ta Aksu Çayı’nın Sır Barajı’na döküldüğü noktada on binlerce balık telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Sır Barajı’nda meydana gelen olayda çok sayıda balığın öldüğü belirlendi. Tekneyle baraj göletine çıkan bir vatandaş, yaşanan balık ölümlerini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde su yüzeyinin ölü balıklarla kaplandığı görüldü.

Balık ölümlerinin, fabrikalardan baraj göletine ve Aksu Çayı’na bırakılan atıklardan kaynaklandığı ileri sürüldü. Yetkililerden olayla ilgili resmi açıklama bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

baraj balık ölümleri
