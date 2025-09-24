Sivas’ta korkunç kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü

Sivas’ın Doğanşar ilçesinde otomobil uçuruma yuvarlandı. Araçta bulunan 4 kişi yaşamını yitirdi. Bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sivas’ta korkunç kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü
Sivas’ın Doğanşar ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, bir otomobil yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Karkın köyü Karacakaya mevkii yakınlarında yaşanan olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar yapıldı. Bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sivas uçuruma yuvarlandı
