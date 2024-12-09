Sobadan sızan gaz bir aileyi yıktı!

Ağrı’nın Yurtpınar köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazı, trajediye yol açtı.

İl merkezine bağlı Yurtpınar köyünde yaşayan çiftin yakınlarının haber alamaması üzerine devreye giren köylüler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve giren ekipler, Fatma Ö. ve Çetin Ö.’yü baygın halde buldu.

Sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen çift, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan Fatma Ö., doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Çetin Ö. ise Erzurum’a sevk edildi.