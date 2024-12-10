Sobadan sızan gaz yine can aldı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tahmin edilen Mustafa ve Saliha Arda çifti yaşamını yitirdi. Olay, Germiyan Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sobadan sızan gaz yine can aldı
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Yakınlarının, yaşlı çiftten haber alamaması üzerine endişelenerek eve gitmesiyle durum fark edildi. Kapının açılmaması üzerine jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Çilingir yardımıyla kapının açılmasının ardından Mustafa ve Saliha Arda çiftinin hareketsiz bir şekilde yerde yattıkları görüldü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk incelemelere göre, çiftin ölümüne sobadan sızan karbonmonoksit gazının neden olduğu düşünülüyor. Mustafa ve Saliha Arda çiftinin cenazeleri otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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