Son dakika: Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi!
Son dakika... Çağlayan Adliyesi’nde intihar girişimi paniği yaşandı. İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde bir vatandaş, 3. kattan kendini boşluğa bırakmaya çalıştı.
Yayınlanma: Güncellenme:
Gazeteci Dilek Yaman Demir’in aktardığı bilgilere göre, şahıs merdivenlerden atlamaya çalışırken güvenlik güçleri tarafından fark edilerek etkisiz hale getirildi. Olay anında çevrede kısa süreli panik yaşandı.
Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan şahıs, gözaltına alındı.