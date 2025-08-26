Uzaklaştırma kararını hiçe saydı! Boşanma aşamasındaki koca evi 3,5 dakikada boşalttı!

Konyaaltı’nda yaşanan olayda, 2015 yılında A.S. (35) ile evlenen M.S. (36), 8 yıllık evliliğin ardından boşanma kararı aldı. Yaklaşık 2 yıldır süren yargı sürecinde M.S., eşi A.S. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak A.S., bu karara rağmen evde kimse yokken nakliyeciyle birlikte eve gelerek tüm eşyaları taşıdı.

3,5 DAKİKADA EV BOŞALTILDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, klima, beyaz eşyalar, televizyon, ziynet eşyaları ve halılar dahil tüm ev eşyaları 3,5 dakika gibi kısa bir sürede kamyonete yüklendi. Eve döndüğünde boş evi gören M.S. büyük bir şok yaşadı.

Olayın ardından polis merkezine giderek eşi A.S.’den şikayetçi olan M.S., kızıyla birlikte Samsun’da yaşayan ailesinin yanına taşındı. Hem boşanma davası hem de olayla ilgili dava süreci devam ediyor.

“MÜVEKKİLİM BÜYÜK MAĞDURİYET YAŞADI”

M.S.’nin avukatı Senar Furkan Başak, yaşananların ağır bir mağduriyet yarattığını belirterek, “Müvekkilim 1,5 sene önce boşanmak için bize başvurdu. Hayati endişe yaşadığı için davalı erkek hakkında uzaklaştırma kararı alındı. Ancak davalı, eşimin evde olmadığı sırada klima, televizyon, beyaz eşyalar, ziynet eşyaları, hatta halılara kadar her şeyi 5 dakika gibi kısa bir sürede kamyonete yükleyip götürüyor. Biz de savcılığa şikâyette bulunduk, tüm delilleri sunduk” dedi.

Başak, “Müvekkilim eve kızıyla birlikte girdiğinde evin boş olduğunu görünce büyük bir şok yaşadı. Yaşanacak bir ev kalmadığı için Samsun’daki ailesinin yanına taşınmak zorunda kaldı. Dava devam ediyor, sonuçları bekliyoruz” ifadelerini kullandı.