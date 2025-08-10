Son Dakika: Deprem oldu! İstanbul'dan hissedildi! Tahmini büyüklük 6.2!

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Tahmini büyüklük 5.7! Ayrıntılar geliyor...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6.1 (Mw) büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 10 Ağustos 2025 saat 19.53’te, yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildi.

AFAD, depremin merkez üssünün Sındırgı olduğunu, koordinatlarının 39.24611 Kuzey enlemi ve 28.06972 Doğu boylamı olarak belirlendiğini açıkladı.

