Son dakika deprem oldu: Kars’ta deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kars’ta deprem kaydedildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 19.15’te merkez üssü Kars’ın Selim ilçesi olan bir deprem ölçüldü. Depremin büyüklüğü 3.7, derinliği ise 7 kilometre olarak bildirildi.

Depremin enlem ve boylam koordinatları 40.56861 N – 42.55806 E olarak paylaşıldı.