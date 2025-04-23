Son dakika: İstanbul'da okullar iki gün tatil edildi

6,2 büyüklüğündeki depremin ardından "İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı?" sorusu merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da perşembe ve cuma günleri okullar tatil edildiğini açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Son dakika: İstanbul'da okullar iki gün tatil edildi
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6,2 büyüklüğündeki depremin ardından "İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı?" sorusu merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da perşembe ve cuma günleri okullar tatil edildiğini açıkladı.

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