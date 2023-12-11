Staj ve Çıraklık Mağdurları Meclis'e Seslendi

Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu, İstanbul'da miting düzenledi. 11 bini aşkın kişi Meclis'e seslendi.

Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyon Başkanı Murat Bal, yerel seçime kadar bir kanun beklentileri olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin 81 ilinden mitinge katılan staj ve çıraklık mağdurları ‘İlk sigorta girişi başlangıç olsun’, 'staja adalet' sloganlarıyla taleplerini dile getirdi.