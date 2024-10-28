Su kesintisi uyarısı geldi! BUSKİ duyurdu

BUSKİ Genel Müdürlüğü, Bursa'daki o ilçelerde yapılacak çalışmalar çerçevesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu. Peki hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte yanıtı...

Su kesintisi uyarısı geldi! BUSKİ duyurdu
Su kesintisi uyarısı geldi! BUSKİ duyurdu
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BUSKİ Genel Müdürlüğü, Gemlik ve Yıldırım ilçelerinde yapılacak çalışmalar çerçevesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu. 30 Ekim 2024-30 Kasım 2024 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında etkili olacak kesintilerden etkilenecek mahalleler BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. İşte su kesintisi olacak yerler hakkında ayrıntılar...

BUSKİ'DEN SU KESİNTİSİ UYARISI

Su kesintisi uyarısı geldi! BUSKİ duyurdu - Resim : 1

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada 2 ilçede yapılacak çalışmaları şu cümlelere duyurdu:

"BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Gemlik ilçesi, Eşref Dinçer Mahallesi, Ova Caddesi ve civarında 30 Ekim 2024-30 Kasım 2024 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Yıldırım İlçesi, Vatan Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi ve Anadolu Mahallesi’nde 30 Ekim 2024 ve 31 Ekim 2024 tarihlerinde 09.00 ve 18.00 saatleri arasında su kesinti yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur."

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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