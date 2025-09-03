Şüpheli madde incelemesinde panik! 9 polis ölümden döndü

Bolu’da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikametinde yabancı plakalı bir araca operasyon düzenledi. Araçtaki benzin deposunda bulunan şüpheli maddenin yaydığı gazdan 9 polis etkilendi.

Gazdan etkilenen polislerden 1’i taburcu edilirken, 8 polis memurunun Bolu şehir merkezindeki KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) ünitesinde tedavileri devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bolu Valiliği yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, 02 Eylül 2025 Salı günü, TEM Otoyolu İstanbul istikameti üzerinde gerçekleştirilen uygulama sırasında yabancı plakalı bir araç durdurulmuştur. Araçta yapılan kontrollerde, benzin deposunda şüpheli madde bulunması nedeniyle yapılan inceleme esnasında görevli polis memuru personelimiz, söz konusu şüpheli maddenin yaydığı kokudan etkilenmiştir.



Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavileri devam eden 2 personelimizin hayati tehlikesi bulunmamakla birlikte, tedbiren gözlem amaçlı yoğun bakım ünitesinde; 3 personelimizin serviste, 3 personelimizin ise ayakta tedavileri sürmekte olup, 1 personelimiz taburcu edilmiştir. Konuyla ilgili gerekli adli ve idari işlemler başlatılmış olup, kamuoyuna gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir. Olaydan etkilenen ve tedavileri devam eden personelimize acil şifalar diliyoruz.”



Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği bildirildi.