PFDK’dan şok cezalar: 8 aydan 1 yıla kadar hak mahrumiyeti verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 2023-2024 sezonunda Sincan Belediyesi Ankaraspor ile Ülkea Nazilli Belediyespor arasında oynanan ve 0-0 biten TFF 2. Lig Beyaz Grup 37. hafta maçına ilişkin kararını açıkladı.

PFDK’nın yaptığı incelemede, bahis eylemi nedeniyle birçok isim hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

TFF’den yapılan açıklamaya göre;

Futbolcular Abdullah Beytaş, Ekin Karakuyu, Ömer Faruk Sezgin, Recep Taşbakır, Umutcan Keleşcan, Ahmet Gökbayrak, Berat Arda Kara, Ekrem Çalışanlar, Fatih Kızılkaya, Muhammet Emre Erkan, Ozan Can Oruç, Recep Efe Koçak, Süleyman Enes Karakaş ve Yunus Emre Metin ile masör Emin Kars 8 ay,

Futbolcular Savaş Yorulmaz ve Serhat Aslan 10 ay,



Ülkea Nazillispor Başkanı Şahin Kaya, teknik sorumlu Volkan Erten ve masör Erdem Özyeşil ile futbolcular Canberk Aydemir, Cenk Doğan, Batuhan Kırdaroğlu, Furkan Eliaçık, Kutsal Manici, Özkan Taştemur ve Tibet Öniz 1 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı.



Öte yandan futbolcular Muhammet Raşit Yöndem ve Yunus Emre Karakaya hakkında ise ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

Kurul, ayrıca Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sonucunun beklenmesine ve mevcut idari tedbirlerin kaldırılmasına hükmetti.

Sincan Belediyesi Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu’na müsabaka sonucunu etkileme, Ülkea Nazillispor Kulübü Başkanı Şahin Kaya’ya ise müsabaka sonucunu etkileme ve bahis oynama suçlamaları yöneltilmişti.

İki kulüpten birçok yönetici, futbolcu ve antrenör hakkında da müsabaka sonucunu etkileme, bahis oynama ya da her iki gerekçeden soruşturma açıldığı biliniyor.