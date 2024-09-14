Şüpheli motosiklet sürücüsü polise ateş açtı

Alınan bilgilere göre, Karacabey İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli hareketlerinden dolayı takibe aldıkları 34 yaşındaki Ahmet D.'nin kullandığı 16 ARG 421 plakalı motosikleti Karacabey Devlet Hastanesi kavşağında durdurdu. Yaya olarak kaçmaya çalışan Ahmet D., yanındaki silahla ateş açtı.

POLİS MEMURU YARALANDI

Açılan ateş sonucu, polis memuru Murat Can Güleç (32) bacağından vuruldu. Kaçmaya devam eden Ahmet D., kısa süre içinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı polis memuru, Karacabey Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Memurun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

OLAY YERİNDE DELİL ARANDI, SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayın ardından polis ekipleri, Karacabey Devlet Hastanesi kavşağında mermi çekirdeği arama çalışması başlattı. Aramalara Karacabey İlçe Emniyet Müdürü Ümit Şahin de katıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.