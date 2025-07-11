Sürücüler dikkat! İşte kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu’nun Kandıra-Körfez kavşakları 0-11. kilometreleri arasında yürütülen üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle, Ankara-İstanbul istikameti 22.00-06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

Bu süreçte ulaşım, Kandıra Kavşağı’ndan D-100 Devlet Yolu’na yönlendirilecek ve çalışma boyunca Kandıra Kavşağı’ndan otoyola girişe izin verilmeyecek.

Adana Doğu-Misis kavşakları (6-9. kilometreler) arasında yürütülen üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla TAG Otoyolu’nda ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

Beypazarı-Ayaş-Ankara yolunun 1-5. kilometreleri (Ayaş şehir geçişi) yapım çalışmaları sebebiyle bu istikamet trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Ankara-Ayaş-Beypazarı yönünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Alanya-Gazipaşa-5. Bölge sınırı yolunun 11-13. kilometreleri arasında, 12.00-13.00 saatlerinde patlatmalı kazı çalışması yapılacak. Bu süreçte yol aralıklarla kapatılacak. Sürücüler için Yeşilöz-Kahyalar (eski Alanya-Gazipaşa yolu) alternatif güzergah olarak öneriliyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 42-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Amasya-Turhal yolunun 41-48. kilometreleri: Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 33-46. kilometreleri: Asfalt çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kırşehir-Ankara yolunun 0-5. kilometreleri: Yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Şırnak-Eruh yolunun 4-6. kilometreleri: Ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Maçka-Torul yolunun 26. kilometresi (Yeni Maçka Tüneli): Otomasyon ve aydınlatma çalışması nedeniyle trafik tamamen kapatıldı. Ulaşım, eski Maçka yolu üzerinden iki yönlü devam ediyor.