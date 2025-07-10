Fabrizio Romano duyurdu: Orkun Kökçü Beşiktaş’ta

Dünyaca ünlü transfer uzmanı Fabrizio Romano, milli futbolcu Orkun Kökçü’nün Beşiktaş ile anlaştığını duyurdu. Siyah-beyazlılar, genç yıldızın transferinde mutlu sona ulaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fabrizio Romano duyurdu: Orkun Kökçü Beşiktaş’ta
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Transfer piyasasının güvenilir isimlerinden Fabrizio Romano, Türk futbolseverleri heyecanlandıran bir gelişmeyi duyurdu.

Romano, Orkun Kökçü’nün Beşiktaş ile anlaştığını ve transferin tamamlandığını açıkladı.

Romano’nun paylaştığı bilgilere göre, siyah-beyazlılar ile oyuncu cephesi arasında yapılan görüşmeler pozitif sonuçlandı ve taraflar anlaşmaya vardı.

Romano, açıklamasında “Orkun Kökçü Beşiktaş'a gidiyor! Kulüpler ve oyuncular arasında sözlü anlaşma da beklendiği gibi tamamlandı.

Satın alma yükümlülüğü olan € 25m sabit ücret artı € 5m ek ödemeler de neredeyse garantili.

Benfica € 30m alacak… ve Beşiktaş en büyük hedefine ulaşacak.” ifadelerini kullandı. 

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