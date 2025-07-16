Sürücüler dikkat! İşte karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 15 Temmuz 2025 tarihli bültenine göre, Türkiye genelinde yürütülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürücülere zorlu anlar yaşatabilir. Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu, TAG ve Anadolu Otoyolu başta olmak üzere çok sayıda güzergahta trafik kontrollü olarak sağlanıyor veya tamamen durduruluyor. İşte detaylar:

Kocaeli il sınırı ile Adapazarı Kavşağı arasındaki 4-8. kilometrelerde, Ankara–İstanbul yönünde bakım-onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu kesimde ulaşım, karşı yönden çift yönlü olarak sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu’nda 3-4. kilometrelerde devam eden şev çalışmaları nedeniyle emniyet şeridi ve sağ şerit kapatıldı. Trafik, orta ve sol şeritten ilerliyor.

Trabzon-Rize’de Kaşüstü araç alt geçidi, Rize yönünde yapılacak çalışma nedeniyle 21.00-06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Ulaşım geçit üstü bağlantı yolundan sağlanacak.

TAG Otoyolu’nun Bahçe–Nurdağı kavşakları arasında, 16-18. kilometrelerdeki derz değişimi ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Gaziantep–Adana yönünden iki yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu’nda İstanbul yönü kapatıldı. Bolu Doğu ile Bolu Batı kavşakları arasındaki 11-13. kilometrelerde, İstanbul istikametinde yürütülen üstyapı onarım çalışması nedeniyle trafik diğer yönden iki yönlü veriliyor.

Çankırı-Çubuk yolu servise alındı. Şabanözü-Çubuk arasındaki 39-42. kilometrelerdeki çalışmalar nedeniyle trafik servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor.

Fatsa–Ordu–Gülyalı yolunun 41-42. kilometrelerinde yer alan Melet Köprüsü’ndeki çalışmalar sebebiyle bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü geçiş veriliyor.

Gemlik-Bursa yolunun 14-18. kilometrelerinde, Yalova’dan Bursa’ya gidiş yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım karşı yönden iki yönlü devam ediyor.

Bingöl–Diyarbakır yolu: 18-32. kilometrelerde yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü.

Kuluncak–Hekimhan yolu: 16-17. kilometrelerde ulaşım kontrollü şekilde devam ediyor.