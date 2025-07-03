Sürücüler dikkat! İşte Türkiye genelinde kara yollarındaki kritik çalışma noktaları

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüleri uyardı. Özellikle TAG Otoyolu, TEM Otoyolu ve birçok şehirlerarası güzergahta kontrollü ulaşım sağlanırken, trafik levhalarına ve işaretçilere uyulması hayati önem taşıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sürücüler dikkat! İşte Türkiye genelinde kara yollarındaki kritik çalışma noktaları
Yayınlanma: Güncellenme:

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kavşakları arasındaki 16-18. kilometreler arası, derz değişimi ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşımın Gaziantep-Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlandığı belirtildi. Sürücülerin bu kesimde yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları istendi.

TEM Otoyolu’nun Hendek-Gümüşova kavşakları arasında kalan 0-11. kilometrelerde ise üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu sebeple İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılırken, ulaşım Ankara yönünden iki yönlü olarak veriliyor.

Gümüşova-Düzce yolunun 15-18. kilometreleri arasında süren üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul-Düzce yönü trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşım, karşı yönden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. 

Yozgat-Kırıkkale yolunun 68-69. kilometreleri arasında süren yapım çalışması nedeniyle, ulaşıma bölünmüş yolun sadece bir bölümünden iki yönlü olarak izin veriliyor.

Çavdır-Tefenni yolunun 0-11. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarı yapılmasına neden oldu.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13-15. kilometrelerinde yürütülen yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa yönüne gidecek sürücüler, trafiğe kapatılan kesimi servis yolunu kullanarak aşabilecek.

Sinop-Boyabat yolunun 51-53 ve Malatya-Yeşilyurt yolunun 11-13. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü bir şekilde sürdürülüyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 35. kilometresinde, yani Akçaabat şehir çıkışı mevkiinde yürütülen trafik levhası montaj çalışmaları, trafikte kontrollü geçiş uygulamasına neden oldu. Her iki yönde tek şeritten ulaşım sağlanıyor.

O beldenin ismi değişti: Artık “Bahçeli”O beldenin ismi değişti: Artık “Bahçeli”Gündem
Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiSilopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

karayolları
Günün Manşetleri
Enflasyon rakamları açıklandı
SİLOPİ BELEDİYE BAŞKANI KESİN İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ
MUSTAFA KEMAL’A YAPILAN HAKARET YANITSIZ MI KALACAK!?
“BU ÜLKEYİ KURAN ESAS İRADE BUDUR”
KARİKATÜR SORUŞTURMASINDA 4 TUTUKLAMA
BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ DEVİREN AÇIKLAMA YAPTI…
9 İLDE 643 KONUT ve 232 İŞ YERİ SATIŞA ÇIKTI
İstanbul’da zamların efendisi kiraz oldu
Adana merkezli dev uyuşturucu operasyonu
Putin ve Macron'dan kritik görüşme
Çok Okunanlar
Depo doldurmak lüks olacak Depo doldurmak lüks olacak
Enflasyon rakamları açıklandı Enflasyon rakamları açıklandı
Sürücüler dikkat! Sürücüler dikkat!
O beldenin adı 'Bahçeli' oldu O beldenin adı 'Bahçeli' oldu
Temmuz kira zammı belli oldu! Temmuz kira zammı belli oldu!