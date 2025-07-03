Sürücüler dikkat! İşte Türkiye genelinde kara yollarındaki kritik çalışma noktaları
Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüleri uyardı. Özellikle TAG Otoyolu, TEM Otoyolu ve birçok şehirlerarası güzergahta kontrollü ulaşım sağlanırken, trafik levhalarına ve işaretçilere uyulması hayati önem taşıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kavşakları arasındaki 16-18. kilometreler arası, derz değişimi ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşımın Gaziantep-Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlandığı belirtildi. Sürücülerin bu kesimde yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları istendi.
TEM Otoyolu’nun Hendek-Gümüşova kavşakları arasında kalan 0-11. kilometrelerde ise üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu sebeple İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılırken, ulaşım Ankara yönünden iki yönlü olarak veriliyor.
Gümüşova-Düzce yolunun 15-18. kilometreleri arasında süren üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul-Düzce yönü trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşım, karşı yönden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Sakarya-Bilecik yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
Yozgat-Kırıkkale yolunun 68-69. kilometreleri arasında süren yapım çalışması nedeniyle, ulaşıma bölünmüş yolun sadece bir bölümünden iki yönlü olarak izin veriliyor.
Çavdır-Tefenni yolunun 0-11. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarı yapılmasına neden oldu.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13-15. kilometrelerinde yürütülen yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa yönüne gidecek sürücüler, trafiğe kapatılan kesimi servis yolunu kullanarak aşabilecek.
Sinop-Boyabat yolunun 51-53 ve Malatya-Yeşilyurt yolunun 11-13. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü bir şekilde sürdürülüyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 35. kilometresinde, yani Akçaabat şehir çıkışı mevkiinde yürütülen trafik levhası montaj çalışmaları, trafikte kontrollü geçiş uygulamasına neden oldu. Her iki yönde tek şeritten ulaşım sağlanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı