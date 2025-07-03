Sürücüler dikkat! İşte Türkiye genelinde kara yollarındaki kritik çalışma noktaları

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kavşakları arasındaki 16-18. kilometreler arası, derz değişimi ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşımın Gaziantep-Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlandığı belirtildi. Sürücülerin bu kesimde yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları istendi.

TEM Otoyolu’nun Hendek-Gümüşova kavşakları arasında kalan 0-11. kilometrelerde ise üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu sebeple İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılırken, ulaşım Ankara yönünden iki yönlü olarak veriliyor.

Gümüşova-Düzce yolunun 15-18. kilometreleri arasında süren üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul-Düzce yönü trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşım, karşı yönden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Yozgat-Kırıkkale yolunun 68-69. kilometreleri arasında süren yapım çalışması nedeniyle, ulaşıma bölünmüş yolun sadece bir bölümünden iki yönlü olarak izin veriliyor.

Çavdır-Tefenni yolunun 0-11. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarı yapılmasına neden oldu.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13-15. kilometrelerinde yürütülen yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa yönüne gidecek sürücüler, trafiğe kapatılan kesimi servis yolunu kullanarak aşabilecek.

Sinop-Boyabat yolunun 51-53 ve Malatya-Yeşilyurt yolunun 11-13. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü bir şekilde sürdürülüyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 35. kilometresinde, yani Akçaabat şehir çıkışı mevkiinde yürütülen trafik levhası montaj çalışmaları, trafikte kontrollü geçiş uygulamasına neden oldu. Her iki yönde tek şeritten ulaşım sağlanıyor.