Sürücülere uyarı! 12 Eylül’de bu yollar trafiğe kapalı olacak

Bazı yollar tamamen trafiğe kapatılırken, bazı kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanacak.

İşte 12 eylül 2025 cuma günü Türkiye genelinde yol durumu:

TEM Otoyolu (Lüleburgaz Kavşağı – İstanbul istikameti)

Üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinden gelip Lüleburgaz gişelerine çıkış kolu ile Lüleburgaz gişelerinden otoyola girişler trafiğe kapatıldı. Çalışmalar 7/24 esasına göre devam edecek.

İzmir – Aydın Otoyolu (35-71. km’ler arası)

Büyük üstyapı onarım çalışmaları kapsamında 10.09.2025 – 30.09.2025 tarihleri arasında İzmir-Aydın istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı olacak. Trafik akışı orta ve sol şeritten sağlanacak.

Ankara Çevre Otoyolu (0-1. km’ler arası, İstanbul-Kırıkkale istikameti)

Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolunda çalışmalar nedeniyle şerit daraltması uygulanıyor.

Silifke – Mersin Yolu (49-50. km’ler arası)

Çeşmeli – Erdemli – Silifke – Taşucu Otoyolu yapım işi kapsamında ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Niğde – Pozantı Otoyolu (11-15. km’ler arası)

Üstyapı onarım çalışması nedeniyle Ankara yönünde 1 numaralı şerit kapatıldı, ulaşım 2 ve 3 numaralı şeritlerden veriliyor.

Sinop – Samsun Yolu (46-50. km’ler arası)

Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Sinop istikametinde bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü sağlanıyor.

Afyonkarahisar – Kütahya Yolu (32+100. km)

YHT Projesi kapsamında yapılan viyadük çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar yönü trafiğe kapalı. Ulaşım Kütahya yönünden iki yönlü sağlanıyor.

Alanya – Gazipaşa – 5. Bölge Hudut Yolu (11-13. km’ler arası)

Patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 12.09.2025 Cuma günü 12:00-13:00 saatleri arasında yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Elazığ – Malatya Ayr. – Baskil Yolu (0-7. km’ler arası)

Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karacabey – Bayramdere Yolu (25-26. km’ler arası)

Taş duvar yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

KGM, sürücülere çalışma yapılan yollarda trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri uyarısında bulundu.