Sürücülere uyarı! 12 Eylül’de bu yollar trafiğe kapalı olacak
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) yayımladığı yol durum raporuna göre bugün Türkiye genelinde birçok noktada yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam edecek.
Bazı yollar tamamen trafiğe kapatılırken, bazı kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanacak.
İşte 12 eylül 2025 cuma günü Türkiye genelinde yol durumu:
TEM Otoyolu (Lüleburgaz Kavşağı – İstanbul istikameti)
Üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinden gelip Lüleburgaz gişelerine çıkış kolu ile Lüleburgaz gişelerinden otoyola girişler trafiğe kapatıldı. Çalışmalar 7/24 esasına göre devam edecek.
İzmir – Aydın Otoyolu (35-71. km’ler arası)
Büyük üstyapı onarım çalışmaları kapsamında 10.09.2025 – 30.09.2025 tarihleri arasında İzmir-Aydın istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı olacak. Trafik akışı orta ve sol şeritten sağlanacak.
Ankara Çevre Otoyolu (0-1. km’ler arası, İstanbul-Kırıkkale istikameti)
Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolunda çalışmalar nedeniyle şerit daraltması uygulanıyor.
Silifke – Mersin Yolu (49-50. km’ler arası)
Çeşmeli – Erdemli – Silifke – Taşucu Otoyolu yapım işi kapsamında ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Niğde – Pozantı Otoyolu (11-15. km’ler arası)
Üstyapı onarım çalışması nedeniyle Ankara yönünde 1 numaralı şerit kapatıldı, ulaşım 2 ve 3 numaralı şeritlerden veriliyor.
Sinop – Samsun Yolu (46-50. km’ler arası)
Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Sinop istikametinde bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü sağlanıyor.
Afyonkarahisar – Kütahya Yolu (32+100. km)
YHT Projesi kapsamında yapılan viyadük çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar yönü trafiğe kapalı. Ulaşım Kütahya yönünden iki yönlü sağlanıyor.
Alanya – Gazipaşa – 5. Bölge Hudut Yolu (11-13. km’ler arası)
Patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 12.09.2025 Cuma günü 12:00-13:00 saatleri arasında yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.
Elazığ – Malatya Ayr. – Baskil Yolu (0-7. km’ler arası)
Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karacabey – Bayramdere Yolu (25-26. km’ler arası)
Taş duvar yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
KGM, sürücülere çalışma yapılan yollarda trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri uyarısında bulundu.