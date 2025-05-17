Taşköprü’de köy meydanında infaz: Traktörle dönerken vuruldular

Donalar köyünde, traktörle tarladan evlerine dönmekte olan Sinan Abak (33) ve eşi Kadriye Abak’a (31), kimliği belirlenen bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırıda Abak çifti olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından çiftin cenazeleri Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen 64 yaşındaki N.A.’nın yakalanması için jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.